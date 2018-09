Kilenc új járgánnyal és egy új pályával érkezett meg a Gran Turismo Sport szeptemberi frissítése

A Sony és a Polyphony Digital letölthetővé tették a Gran Turismo Sport szeptemberi nagy frissítését, aminek részeként kilenc új járgány, a Fuji Speedway pálya két variánsa, de még három új League event is csatlakozott a kínálathoz.

Az 1.28-as sorszámot kapott frissítés részeként érkezett újdonságok mindenkinek szabadon letölthetők, és míg az új ligák között a kezdőknek szánt The Passion of Dr. Wankel mellett egy amatőr (Real Circuit Tours) és egy profi (Group 1 Cup) darabot is találunk, a járművek között az alábbi verdákra lelhetünk:Alfa Romeo GIULIA TZ2 carrozzata da ZAGATO CN.AR750106 '65BMW M3 GT (BMW Motorsport) '11Mazda RX500 '70Plymouth XNR Ghia Roadster '60Honda NSX Type R '92Nissan Fairlady Z 300ZX TwinTurbo 2seater (Z32) '89Porsche 911 GT3 (996) '01Porsche 911 GT3 (997) '08Dodge Viper SRT10 Coupe '06