Kilenc hónap exkluzivitás után debütált PS4-en is a Tetris Effect: Connected

Tetris Effect eredetileg 2018-ban debütált még PS4-en, azonban a kibővített változat, amiben volt multiplayer mód is, a Tetris Effect : Connected időleges exkluzívként jelent meg az Xbox-konzolokon.

Kilenc hónappal a premiert követően viszont most lejárt az exkluzivitási időtartam, így most már PS4-en is elérhető a Tetris Effect : Connected. Aki rendelkezik a sima Tetris Effect tel, az ingyen és bérmentve ráteheti a kezét a bővített verzióra, így akárEzenfelül a Tetris Effect : Connected cross-play funkciót is hordoz magában, így nem kell amiatt aggódni, hogy a platformok általi határok elválasztják a haveri társaságot.

Nézd nagyban ezt a videót!