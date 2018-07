Kikerült az összes mikrotranzakció a Middle-Earth: Shadow of War-ból

Bár eltartott egy ideig, a Warner Bros és a Monolith Productions ma bejelentették, hogy egy masszív frissítést kapott a Middle-Earth: Shadow of War , aminek részeként újabb tartalmak és egy régóta gyűlölt opció, a piactér is teljesen eltávolításra került az alkotásból.

Magyarán, de ha maradt még pénzed odabent, nem kell aggódnod, seregeidre bármikor elszórhatod még, és lesz is mire, hiszen például növekedtek a szintkorlátok, így a követőké 80-ra, az ellenséges kapitányoké 85-re, de mi isi gyorsabban fejlődhetünk majd, a Nemesis Mission küldetések ugyanis mostantól több XP-t adnak.Ha már fejlesztések,, vagyis gyakrabban találkozhatunk legendás orkokkal, a követők pedig gyakrabban hoznak ajándékot, a legjobb azonban, hogy változott a Shadow Wars is, a kampány utáni endgame tartalom így mostantól Epilogue néven lesz megtalálható, és lényegesen kiegyensúlyozottabb élményeket kínál.A változások mellett persze csipetnyi új tartalom is érkezett, ezáltal jött pár új skin, így Dark Eltariel vagy Baranor mellett már Celebrimbor bőrébe is belebújhatunk.