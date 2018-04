Kikerülnek a mikrotranzakciók a Middle-Earth: Shadow of War-ból

Meglepő bejelentést tett a Monolith Productions a Middle-Earth: Shadow of War kapcsán, lévén bár a játék megjelenésére hat hónappal ezelőtt került sor, azonban mégis csak most veszik majd ki belőle a sokak által gyűlölt mikrotranzakciós rendszert.

Hogy a stúdió miért jutott erre a döntésre - de leginkább miért pont most -, azt hivatalos közleményükben nem részletezték, csupán azt, hogyA nagy változásra várhatóan május 8-tól kerül majd sor, ettől a naptól ugyanis nem tudunk már többé in-game aranyat vásárolni a játékhoz, de a korábban megváltott pénzt július 17-ig még szabadon elszórhatjuk majd.További jó hír, hogy a fejlesztők a hírek szerint egy sor frissítést terveztek be a Middle-Earth: Shadow of War -hoz, így például már javában készül egy update a Shadow Wars szegmenshez, amit újabb narratíva elemekkel bővítenek ki.