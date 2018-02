Kifejezetten streamelésre tervezett mikrofont a Razer

A Razer úgy gondolta, hogy itt az idő egy új kiegészítővel megajándékozni a gyakran streamelő gamereket, ezáltal Seiren Elite név alatt bemutattak egy kifejezetten nekik szánt, professzionális minőségű mikrofont.

A Razer Broadcaster termékcsalád legújabb tagja egy dinamikus USB-s csatlakozású mikrofon, mely akár live streamekhez, akár Youtube-os műsorszóráshoz ideális választás, pláne egyszerűsége és sokoldalúsága miatt, hiszen a kapszulás kialakításba belefért a szűrő és a limiter is, amivel olyan hangminőség érhető el, melyet korábban csak a high-end termékek garantáltak.A Razer Seiren Elite a beépített szűrőknek hála képes ugyanis aktívan megfogni az olyan alacsony frekvenciájú rezgéseket, mint a ventilátorok zaja,, így se torzításra, se recsegésre nem kell számítanunk még az örömteli pillanatokban sem.Az eszköz emiatt alaposan leegyszerűsíti a hangszerelést, hiszen egy plug and play eszközként nem kell hozzá külső keverő, erősítő vagy jelátalakító. A Razer Seiren Elite már most elérhető világszerte, méghozzá 200 dolláros árcédulával.

