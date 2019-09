Kifejezetten jók lettek a Monster Hunter World: Iceborne első külföldi értékelései

A nagyszerűen sikerült alapjáték után várható volt, hogy a Monster Hunter World első nagyobbacska kiegészítője sem adja lejjebb a mércét, ezt pedig az első pontszámokkal máris bebizonyította az Iceborne címet kapott bővítmény.

Merthogy befutottak hozzá az első külföldi játéktesztek, melyek kifejezetten egységesek lettek, ezáltal 80-100 százalék közötti értékekre hozták ki a végeredményt, tehát átlagos számolva isHa számodra már ez éppen elegendő volt ahhoz, hogy meggyőzzön, a Monster Hunter World: Iceborne még ma megjelenik PS4-re és Xbox One-ra, de egy kicsit később PC-re is.USgamer - 4.5Gamespot - 9Game Informer - 8.25GamesRadar+ - 4.5/5RPG Site - 10Attack of the Fanboy - 4.5/5Screen Rant - 4.5/5We Got This Covered - 5/5Fextralife - 9CGMagazine - 9Press Start - 10Easy Allies [Video] - 9Gameblog [French] - 8Spaziogames [Italian] - 9

