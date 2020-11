Kifejezetten ijesztő launch trailert kapott a The Dark Pictures Anthology: Little Hope

Bár a The Dark Pictures-sorozat kifejezetten gyengén indította pályafutását, azonban nagyon úgy tűnik, hogy a második résszel összeszedi magát a Supermassive Games csapata, akik a megjelenés alkalmából elkészítették hozzá az utolsó kedvcsinálót.

Ennek megfelelően az alábbiakban most szemügyre vehetjük a The Dark Pictures Anthology: Little Hope launch trailert, mely kifejezetten ijesztőre sikeredett, ezáltal több olyan pillanatot is láthatunk, melyek arra engednek következtetni, hogyA rejtélyes köddel ellepett Little Hope városa - mely az egykori boszorkányüldözések terhét is nyögi - ráadásul a mai nappal már előttünk is megelevenedhet, hiszen a játék a mai napon jelenik meg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt.

