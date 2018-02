Kifejezetten bányászoknak tervezte új alaplapját a Gigabyte

Bár lassan a csapból is az folyik, hogy a kriptovalutáknak befellegzett, a Gigabyte azonban tudja, hogy nem lehet olyan könnyen leverni ezt a trendet, éppen emiatt most egy újabb alaplapot mutattak be, amit kifejezetten bányászatra szántak.

Az egyszerű megjelenésű, ámde nagy tudású deszka a GA-B250-FinTech névre hallgat és összesen 12 darab PCI Express foglalatot vonultat fel, amelyekhez külön molex csatlakozókat álmodtak meg a kártyák energiaellátásnak problémamentes megvalósítása érdekében.A 190 dollárba, tehátalaplap rendelkezik továbbá hat SATA csatlakozóval (6Gbps-ossal), de van rajta még négy DDR4-es csatlakozó, D-sub és DVI-D kimenet, valamint hat USB port is, sőt mi több, a lap rendelkezik külön Mining üzemmóddal, amivel sokkal könnyebben tudjuk optimalizálni a rászerelt gépet bányászat esetén.