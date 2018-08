Kidolgozott motivációkkal várnak minket a Cyberpunk 2077 rosszfiúi

Érthetetlen, hogy 2018-ban miért kell még mindig olyan médiumokat néznünk vagy olvasnunk, ahol a főgonoszok semmiféle emberi motivációval nem rendelkeznek, de szerencsére a lengyelek is tudják, hogy az élet nem fekete-fehér alapon működik.

Már igazából a The Witcher szériánál is bizonyították, hogy megérthető motivációval megáldott ellenfelekért nem kell a szomszédba menniük, és szerencsére ez a Cyberpunk 2077 -ben is így lesz,Az információ Stanislaw Swiecicki írótól származik, aki továbbá elmondta, hogy ezekben a pillanatokban is. Remélhetőleg végre elhagyjuk majd az egydimenziós karaktereket idővel, a gyerekmesékben van helye a "csúnya gonosz bácsiknak", mi szeretnénk továbbra is érettebben kidolgozott karaktereket látni a képernyőn.