Kiderült néhány részlet a Hitman 2 jövő héten érkező utolsó DLC csomagjáról

A végéhez ér jövő héten a Hitman 2 roadmapja, lévén szeptember 24-én megérkezik a 47-es ügynök aktuális kalandjához betervezett utolsó DLC is, mely Haven Island név alatt egy igazi trópusi paradicsomba kalauzol el minket.

Az IO Interactive pedig úgy döntött, hogy most megpróbál még nagyobb kedvet csinálni a bővítményhez, mely első körben csak az Expansion Pass és a Hitman 2 Gold Edition tulajdonosainak lesz elérhető, részeként pedig a Maldív-szigetek által ismert vadonatúj környezetbe utazhatunk, mely, rajta a több részből összeálló The Last Resort küldetéssel, a Contracts mód támogatásával, több mint 75 új kihívással, valamint tonnányi feloldható felszereléssel, illetve hét extra trófeával/achievementtel.A The Last Resort küldetésben egyébiránt három célpontunk lesz majd, ha mindegyikkel végeztünk, csak akkor tudunk szabadulni a helyszínről, de számíthatunk három opcionálisan elvégezhető kihívásra is a sztorihoz kapcsolódóan, tehát igencsak tartalmas élmények várnak majd ránk szeptember 24-től.