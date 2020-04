Kiderült, mikor érkezik a Deadly Premonition 2: A Blessing In Disguise, a legendás kultjáték folytatása

Talán senkinek nem kell bemutatni a legendás Deadly Premonitiont, ami kvázi a videojátékok The Roomja - messze nem beszélhetünk egy minőségi szoftverről, mégis annyi szív és lélek van benne, annyi érdekes és bizarr ötlet, hogy túlzás nélkül kultusza lett.

Régóta tudjuk, hogy jön a folytatás, most azonban azt is megtudtuk, hogy mikorra várható. A Deadly Premonition 2: A Blessing In Disguise kizárólag Nintendo Switch-re fog érkezni,. Természetesen ismét York ügynök bőrébe bújunk, és megint csak megannyi természetfeletti eseményben lesz részünk.Ha ez még nem lenne elég, akkor jött egy trailer is, ami egyébiránt a szóban forgó premierdátumot megvillantotta, úgyhogy lessetek rá, és mondjátok el a véleményeteket, nektek hogy tetszik eddig a szoftver:

