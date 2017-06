Kiderült, hogy tényleg vicces összegért adta el Sapkowski a The Witcher-jogokat

Mint ismert, Andrzej Sapkowski már alaposan megbánta , hogy akkoriban nem hitt a CD Projekt RED-ben és a The Witcher játéksorozat sikerében, hiszen egy összegért adta el a csapatnak a jogokat, és nem jutalékot kért az eladások után.

Most pedig végre kiderült, hogy miért is lehet annyira mérges az író, hiszen Sebastian Zielinskitől, a stúdió munkatársától megtudtuk, hogyazért, hogy a fejlesztők felhasználhassák az általa megálmodott világot és sajátosságait, ami alig 2,8 millió forintnak megfelelő összeg.Érdekesség, hogy nem sokkal Sapkowski kifakadása után olyan pletykák bukkantak fel a világhálón, miszerint a Metropolis Software is megvásárolta egykoron a The Witcher-jogokat - nevetséges 4 ezer dollárért -, hogy játékot készítsenek belőle, de ezt Adrian Chmielarz, az időközben megszűnt csapat egykori CEO-ja a minap megcáfolta.