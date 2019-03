Kicsúszott egy videó a Battlefield V hamarosan érkező battle royale módjáról

Bár nagyon jól tudjuk, hogy legkésőbb tavasszal egy battle royale mókával gazdagodhat a Battlefield V élménye, mely Firestorm címmel érkezik, azonban hiába várják sokan a lehetőséget, a DICE nem túl bőbeszédű a téma kapcsán.

Most azonban megtört a jég, és noha hivatalos részletek nem érkeztek, ellenben kiszivárgott egy videó, aminek keretein belül, amit vélhetően a fejlesztők állítottak össze egy későbbi alkalomra, csakhogy idő előtt kiszivárgott az egész.Ennek köszönhetően már most lehetőségünk nyílik ismerkedni a Battlefield V : Firestorm sajátosságaival, hallhatunk a szólóban, duóban, sőt négy játékos csapatokban teljesíthető küldetésekről, a feladatokról, valamint a különféle rendszerekről is. Mutatjuk:

