Mint ismert, a Microsoft szeretné mozgássérültek vagy mozgásszervi megbetegedéstől szenvedők számára is testközelbe hozni az Xbox One élményét, ezáltal megalkottak egy olyan kontrollert, amit még azok is használni tudnak, akik a hagyományos irányítót nem.

Ez lett az Xbox Adaptive Controller, amihez a redmondi óriás most elkészített egy kicsomagolós videót, melyen láthatjuk, hogy miként fest a gyakorlatban, illetve a dobozba zárva ez a rendhagyó, de a játékok irányításához mégis ideális vezérlő.Az Xbox Adaptive Controller egyébiránt, és várhatóan 100 dollár lesz az ára. Ha alaposabban ismerkednél vele, itt az alkalom:

Nézd nagyban ezt a videót!