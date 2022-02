Kicsit késve, de mégis megjelenik az oroszoknál a legújabb The Sims 4 kiegészítő

A szigorú melegtörvények miatt súlyos betonfalakba ütközött a minap a The Sims 4 aktuális kiegészítője, amit azért tiltottak be Oroszországban , mert nyíltan láthatóvá vált benne a melegházasság.

A My Wedding Stories így február 17-én mindenhol megjelenhetett a világon, csak az oroszoknál nem, és mint kiderült, az Electronic Arts végül visszatáncolt, hiszen most bejelentették, hogy bár állításuk szerint tartalmi változások nélkül és kis késéssel, de még ezen a héten abban a régióban is megjelenhet majd a kérdéses kiegészítő., de alighanem úgy, hogy rápattintották a 18-as karikát a borítóra, esetleg belementek egy figyelmeztető matrica használatába, ami a korábbi jelentéseik alapján ellenkezik az elveikkel, de a pénz természetesen mindig fontosabb ezeknél.