Kickstarterre költözött az Egyiptomból érkező Knights of Light RPG

Az egyiptomi Rumbling Games bejelentette, hogy a Kickstarteren szeretne elegendő pénzt gyűjteni Knight of Light címmel már korábban bemutatott szerepjátékához, melyben többek között a The Witcher és a Prince of Persia legszebb elemei ötvöződnének.

A csapat 100 ezer eurót akar összeszedni a játékra valamivel több mint 50 nap alatt, és ebből az első 5 ezer már össze is jött nekik, a hetedik századi Irak és Irán területére, az ősi Közel-Keletre kalauzoló alkotásnak pedig minden esélye megvan arra, hogy ezt össze is hozzák.A játék 60 órányi masszív tartalmat, 400 kilométernyi nyitott világot, egy teljes egyjátékos kampányt, valamint két további expanziót ígér nekünk, és bár megjelenése első körben csak PC-re lenne valószínű, sikeres kampány esetén azonban PS4-re és Xbox One-ra is megkapnánk.

Nézd nagyban ezt a videót!