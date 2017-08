Kickstarterre került a Phoenix Springs című neo-noir kalandjáték

Még májusban a Square Enix Collective részeként mutatkozott be először a Calligram Studios legújabb alkotása, avagy a Phoenix Springs című neo-nor stílusú point and click kaland, amelyhez az alkotók most a Kickstarteren szeretnének kétségbeesetten pénzt tarhálni.

A PC-re és mobilokra - majd siker esetén később konzolokra is - betervezett Phoenix Springs -hez így alkotói 9 ezer eurót szeretnének összeszedni, ami nem kevés ugyan, de ehhez már csak 15 nap áll a rendelkezésükre, és ezekben a percekben még csak 5 ezer dollárnál jár a gyűjtés. Phoenix Springs egyébiránt egy fiatal nő, Iris történetét meséli el nekünk, aki egy bárban találkozik egy szimpatikus fiatalemberrel, akivel azonban valami nem stimmel. A férfi ugyanis egy visszavonult milliárdos, aki belülről öreg és haldoklik.Iris-t nem hagyja nyugodni a történet, így megtudja, hogy a férfi egy sivatagi oázisban megtalálható közösségből, Phoenix Springs -ből érkezett, ahová ellátogatva sötét és őrült titkok egész sora vár majd rá, illetve közvetetten ránk is. Phoenix Springs egy klasszikus point and click kalandnak készül, amelyben a döntéseinkkel irányítható sztori mellett nagy szerep jut a fejtörőknek és a különleges, kézzel rajzolt illusztrációknak is.

