Miután elsőre nem fogadták túl jól a rajongók, a Deadly Premonition és a D4 alkotójaként megismert Hidetake Suehiro, avagy ismertebb nevén Swery úgy döntött, hogy megrázza magát, és újra szerencsét próbál a The Good Life című kalandjátékkal.

Ennek részeként az elmúlt hónapokat azzal töltötte White Owls nevű csapatával, hogy megszépítsék, kibővítsék és eladhatóbbá tegyék a játékot, aminek most a Kickstarteren keresztül egy újabb esélyt adnak.Mint ismert, Swery alkotása tavaly a Figen próbálkozott, ahol a 1,5 millió dollárból mindössze 648 ezer jött össze, azonban most a Kickstartert választották ahhoz, hogy a játékra összegyűljön a kérdéses pénzösszeg, és ha szimpatikus számodra a projekt, IDE kattintva te is támogathatod.

