Kibővített traileren a Commandos 2 HD Remaster és a Praetorians HD Remaster

Az E3 óta tudjuk, hogy nemcsak, hogy a Commandos 2 HD Remaster van láthatáron , de még a Praetorians is kap egy HD kiadást, viszont azóta síri csend honolt a projektek kapcsán - egészen eddig, merthogy most dupla adag trailer jött.

Mind a két előzetes a gamescom alkalmából robogott be, és bővebben is megtekinthetjük az alkotásokat mozgás közben, igaz, továbbra sem egy masszív, összefüggő gameplay videóról van szó. Remélhetőleg hamarosan már ehhez is lesz szerencsénk.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>A javított grafikával és irányítással érkező feldolgozások az idei év utolsó negyedévére tehetőek megjelenés tekintetében, addig is viszont lessük meg a videókat éhségcsillapítás gyanánt:allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>