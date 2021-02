Kibertámadás érte a CD Projekt Redet, ellopták a Cyberpunk 2077 és a The Witcher 3 forráskódját

Továbbra is rájár a rúd a CD Projekt Redre, ugyanis hírt adtak róla, hogy kibertámadás érte őket, és jeleneleg azt próbálják elintézni, hogy valamilyen formában visszaállítsák a szervereket és a titkosított adatokat.

A támadás során a hackerek ellopták a The Witcher 3, a Gwent, a Cyberpunk 2077 , sőt mi több, a The Witcher 3 kiadatlan változatának forráskódját is. A csoport közölte, hogyA CD Projekt nem erősítette meg az ellopott adatokat, de közleményükben azt állították, hogy egyetlen szolgáltatásuk személyes adatait sem veszélyeztették a támadók.