Kiadóra talált a Rainbow Six Siege-szerű Ready or Not

Ready or Not címe nem ismeretlen a játékiparban jártas személyek számára, mivelhogy a Rainbow Six Siege-szerű, taktikai lövölde már jó ideje a levegőben lóg, azonban egészen eddig nem rendelkezett kiadóval.

A Void Interactive által hegesztett produktumot végül az indie játékok publikálására szakosodott Team17 fogja kiadni, ráadásul érkezik hamarosan a steam early access kínálatába is a szoftver. A SWAT-kommandósokat fókuszba helyező alkotás még egy trailert is kapott, így alant bővebben tudtok vele ismerkedni. Ready or Not , sajnos ennél pontosabb dátumunk nincs még. Ezenfelül azt sem tudni, hogy a komplett premier mikorra várható, ez még a jövő zenéje.

Nézd nagyban ezt a videót!