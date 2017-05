Kézreálló egérrel bővít a Corsair

Az amerikai Corsair itthon még néhány éve alig volt ismert a gamer perifériák piacán, de az elmúlt időszakban egyre több újdonságot mutattak be és termékeikkel már a legnagyobb neveknek okoznak fejfájást.

Arról nem is beszélve, hogy sikerült olyan komoly partnerséget kötniük például a német Cherry-vel, hogy exkluzív termékeket is piacra tudtak dobni. Az új GLAIVE RGB kapcsán ilyenre nem volt szükség, hiszen egy egérről beszélünk, de annyira mégsem átlagosról.A csomagban ugyanis, hiszen a hagyományos műanyag mellett egy gumírozott és egy hüvelykujjtámasszal is rendelkező megoldás is ott lapul. Amellé természetesen RGB világítást is kapunk, a 80 eurós ár azonban nem túl baráti.