Kéziféket és váltókart tervezett rally-mániás gamereknek a c

A Thrustmaster bejelentette, hogy a Sparco csapatával közös együttműködésben egy kifejezetten rally-mániás gamereknek tervezett kiegészítőt terveztek, mely TSS Sparco Handbreak Mod név alatt egy se nem szép, se nem olcsó, ellenben különleges kis kontroller lett.









A kérdéses eszköz ugyanis egy olyan fémből készült, meglepően csúnya és minimalista dizájnt képviselő kiegészítő, aminek karját több állásban is rögzíthetjük a talpazathoz, ezáltal használhatjuk például kézifékként a drifteléshez vagy a farolásokhoz, ellenben készíthetünk belőle szekvenciális sebváltót is, ha éppen erre gerjednénk.Érdekesség, hogy a Thrustmaster kontrollere egy az egyben, amihez a gyártó egy halom modern technológiát alkalmazott - elképesztően masszív felépítmény társaságában -, aminek persze meg is kérik az árát, így egy ilyen kis szerkezet 270 euróba, azaz több mint 80 ezer forintba kerül.