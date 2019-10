Kevin Conroy egészen biztosan nem lesz benne a WB Montreal Batman-játékában

Az elmúlt napokban, hetekben merült fel egy vadonatúj Batman-játék lehetősége a WB Montreal dirigálásában, azonban azóta is síri csend uralkodik a stúdió háza táján, és azóta sem hallottunk semmit felőle.

Most Kevin Conroy jóvoltából megtudtuk , hogy a Sötét Lovag legendás szinkronhangja egészen biztosan nem szerepel a WB Montreal érkező alkotásában, és igazából. Nagy valószínűséggel azért egyébként, mert Roger Craig Smith fogja megszólaltatni a karaktert, aki az Arkham Origins-ben is Batman orgánumaként tetszelgett.Persze mivel még továbbra is hivatalos bejelentés híján vagyunk, így az is benne van a pakliban, hogy végül nem lesz semmi a projektből, de azért nagyobb sansz van rá, hogy előbb-utóbb jönni fog az a bizonyos leleplezés. Legalábbis reméljük.