Kevesebb mint 28 perc kellett a legújabb Outlast speedrun rekordhoz

A Ubisoft kiadásában közel egy évtizede megjelent klasszikus hangulatú horror játék, az Outlast nagy kedvenc a speedrunnerek között, és időről időre döntik meg egymás rekordját, ami egy ilyen játékkal azért nem olyan egyszerű feladat, most pedig egy itt az újabb trónbitorló.

Az eddigi rekord 28 perc 25 másodperc volt, amit alig fél perccel sikerült most megdöntenie a finn Falexnek, aki 27 perc és 53 másodperc alatt szaladt végig a Red Barrels zombihentelős játékán, ráadásul mindezt 100%-os teljesítéssel érte el.Ami azért különösen nehéz, mert ebben az esetben minden in-game fájlt meg kell találni. Azt azért hozzá kell tenni, hogy, mert odébb tesz le a program, de ugrás közben el is lehet fordulni, ami szintén érdekes megoldás, de működik.A játék még számos buggal is rendelkezik, ami megkönnyíti az ilyesfajta csalást, így azért ez az eredmény finoman szólva is kétes, de annak aki rajong a rohangálásért, érdemes megnéznie az alábbi videót, amiből rögtön kiderül hogy a 28 perc alatti időhöz valójában jóval több idő kellett:

