Kevesebb helyet fog foglalni hamarosan a Sea of Thieves

Februárban ismételten érkezik egy frissítés Sea of Thieves nevezetű kalózos őrülethez, ami teljes mértékben újra fogja telepíteni a játékot, viszont a reinstallt követően kevesebb helyet fog felemészteni a játék a merevlemezünkön, mint eddig.

Február 6-án érkezik meg ez az update, miáltal Xbox One-on most már csak 10 GB helyet fog foglalni az eddigi 35 GB helyett, míg a PC-s változat 47 GB-ja helyett 27 GB lesz az új fájlméret, sőt még azok számára is változik ez a szám, akik Xbox One X-en nyomulnak, számukra 47 GB-ról 25-re csökken.Természetesen. Ha nagyon optimisták szeretnénk lenni, akkor az jutna első körben eszünkbe, hogy azért eszközölnek egy ilyen változtatást, mert a jövőben annyi tartalom jön majd a Sea of Thieves -hez, hogy szinte nélkülözhetetlen az extra tárhely. Nagyon reméljük, hogy így fog történni.

