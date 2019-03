Kétmillió leszállított példánynál jár a Devil May Cry 5

Várható volt, hogy nagyon hamar meg fog lódulni a Devil May Cry 5 szekere, ugyanis a szakma és a játékosközösség egyaránt imádja az egy évtizede várt folytatást, és szerencsére ez az eladásokon is meglátszik.

Hideaki Itsuno, a játék rendezője ugyanis elárulta a GDC 2019 keretei között, hogy a Devil May Cry 5 már kétmillió eladott példánynál jár világszinten - viszonyításképpPersze még távolról sincs vége ennek a diadalmenetnek, várhatóan az elkövetkezendő hetekben továbbra is a toplisták élén marad Dante-ék új kalandja, viszont ez az információ nem csak a Capcomnak remek, hanem nekünk, játékosoknak is, lévén ha látják a kiadók, hogy ilyen szinten van még igény az egyjátékos élményekre, akkor nem kell a jövőben sem nélkülöznünk őket.