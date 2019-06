Kéthetes nyári event indult a Fortnite-ban

Pont egy időben azzal, hogy az Epic Games alkalmazottai megkapják a jól megérdemelt kéthetes szabadságukat vakációzás céljából, a Fortnite -on belül indul egy 14 napos nyári event.

Minden egyes játékmódban vár ránk bőven teendő, amik által megannyi jutalmat bezsákolhatunk, persze ha sikeresen abszolváljuk a megszabott kihívásokat.például a Creative Mode-ban minden nap egy új pálya vár ránk, a Save the World esetében is számos küldetéssel kell számolnunk.Ezenfelül ingyenes jutalmak is várnak ránk, természetesen a nyári tematika jegyében, sőt 24 órás váltással még egy új felszerelés is kikerül a vaultból, ami ugyebár a régen kivett felszerelések tárházaként szolgál. Ha esetleg valaki még nem kezdi meg a nyaralási szezonját az event időtartama alatt, az bátran vesse bele magát, van bőven mivel elütni az időt!