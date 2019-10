Kétfős csapatokban is nekiugorhatunk az Apex Legends-nek jövő héttől

Hamarosan ismét gazdagodnak egy olyan lehetőséggel az Apex Legends játékosai, aminek sokan örülni fognak, hiszen gyakorlatilag a kezdetek óra kérleli a közönség a Respawnt, hogy tegyenek Duo módot az alkotásba.

Jövő héten egy rövid ideig mindenki belevetheti magát egy barátjával a páros játék élményébe, a tervek szerint már. Arról egyelőre még nincs pontos információ, hogy a limitált időtartam meddig is tart, ergo mikor szedik ki ezt az újdonságot, de tippre vélhetően két-három hétig élvezhetjük majd a Duo módot.Egyébiránt így Halloween alkalmából most a héten is visszatér a Solo mód, legalábbis annak egy variánsa, úgyhogy akiket a háromfős csapat megoldás zavar az Apex Legends -ben, azok mindenképp nézzenek be pár kör erejéig a játékba a napokban.