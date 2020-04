Kétféle Cyberpunk 2077 is megjelenik a next-gen konzolokra

Kicsit nagy a kavarodás most az újgenerációs játékok kapcsán, hiszen alapvetően a PS5 és az Xbox Series X is tudni fogja a visszafele kompatibilitást, ráadásul utóbbi esetében már elhintették, hogy például a Cyberpunk 2077 -et automatikusan felturbózza nekünk majd a rendszer.

Ennek ellenére most kiderült, hogy kétféle verzió jön a játékból: jön egyrészt az, amiről tudunk: a variáns, amely PS4-en és Xbox One-on is debütál, utóbbin pedig felturbózott grafikai elemekkel lesz játszható (arról még nem tudni, hogy erre PS5-ön is lesz-e lehetőség).Mindeközben azonban jön majd egy tényleges next-gen port is, ami jóval izmosabb lesz a tervek szerint, viszont a lengyelek most megerősítették, hogy, csak valamivel később. Ez természetesen egy teljes mértékben feltupírozott kiadás lesz, nem csak az előző generációs szoftver felskálázása.