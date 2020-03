Két éves a Sea of Thieves, most egy Ori-inspirálta hajót is szerezhetünk

Két éve már, hogy megjelent az eleinte kétes megítélésű, mára szépen kipofozott Sea of Thieves , avagy a Rare kalózos mókája, a szülinap alkalmából pedig a fejlesztők egy sor finomságot terveztek.

Élből vár ránk egy ingyenes hétvége, aminek értelmében egészen március 23-áig bérmentve róhatjuk a tengert barátainkkal, de ez még nem minden, hiszen ha március 27-éig bejelentkezünk, akkor egy limitált, speciális fegyverrel gazdagodik az arzenálunk, nevezetesen az X Marks the Spot Eye of Reach-csel.Ezenfelül egy hajóorral is gazdagodhatunk, amit a Killer Instinctből ismeretes Spinal alapján terveztek, ehhez viszont 18:00-20:00 között fel kell néznünk a fejlesztők évfordulós streamjére Mixeren és bejelentkeznünk. Természetesen hozzá kell lennie csatolva a Microsoftos profilunknak a Mixer-fiókhoz, hogy megkapjuk az ajándékot.Továbbá akik Game Pass Ultimate előfizetéssel bírnak, azok egyis gazdagodnak. Végül, de nem utolsó sorban, olyan tárgyak is elérhetőek lesznek most, amik korábban limitáltként voltak meghirdetve egy-egy időszakban.

