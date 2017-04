Két változatban érkezik a Razer új egere

Nemrég számoltunk be nektek arról, hogy a perifériáiról elhíresült Razer valami komoly újdonsággal készül a játékosoknak, amelynek köze lehet a vezeték nélküli megoldásokhoz, beszámolónk pedig nem tévedett, hiszen nemrég bemutatták két új egerüket.

A különlegesebb modell egyértelműen a sima Razer Lancehead, mely egy. A 16 000 DPI-s lézeres szenzorral rendelkező újdonság 2,4 GHz-es sávon kommunikál.A kétkezes kialakításhoz hozzátartozik a Chroma RGB világítás is, a strapabíróságról pedig az Omron kapcsolók gondoskodnak. Érkezik egy vezetékes változat is, melyet Razer Lancehead Tournament Edition néven találunk majd meg a boltokban.A vezetékes változat is 16 000 DPI-s szenzort kapott, de az optikai és 450 IPS-es követési sebességre képes, ami a gyártó szerint példátlan pontosságot eredményez. Az új egerek legkésőbb júniusig piacra kerülnek, méghozzá 90 és 150 eurós ajánlott árakon.