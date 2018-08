Két újabb videó mellett lehullt a lepel a Spider-Man első kiegészítőjéről

Az Insomniac Games bejelentette, hogy a mai trendekhez igazodva nem marad majd letölthető tartalmak nélkül a hamarosan megjelenő Spider-Man , a kérdéses Pókember-kalandhoz ugyanis várhatóan októberben érkezik az első DLC csomag.

Mint ismert, a játékhoz egy három kiegészítőből álló pakk jön majd a megjelenés után, mely a The City that Never Sleeps címet kapta a keresztségben - várhatóan új küldetések, karakterek, ellenfelek és ruhák érkeznek vele -, az első fejezete pedig a, amit novemberben a Turf Wars, decemberben pedig a Silver Lining követ majd.A The Heist című első epizódban Felicia Hardy, avagy a Fekete Macska visszatér a városba, és egyértelmű nyomokat hagy Pókember számára egy kis játékhoz, a mi dolgunk pedig az lesz, hogy teljesítsük az új küldetéseket és kihívásokat, miközben új ellenfelekkel harcolunk meg és új ruhákat oldunk fel a Pókfej számára.A szeptember 7-én érkező Spider-Man extra tartalmait 25 dollárért vásárolhatod majd meg szezonbérletben, darabonként viszont 10-10 dollárt kóstálnak. Hogy teljes legyen az örömünk, két friss videót is kaptunk a játékról, melyeket szintén mellékelünk az alábbiakban.

Nézd nagyban ezt a videót!