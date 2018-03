Két újabb vagány gamer házat mutatott be az FSP

Ismét költözni hívja a játékosokat az FSP, akik bemutatták CMT520 és 330 névvel ellátott új házikóikat, melyek vagány megjelenésük mellett tökéletesen eleget tesznek a kor követelményeinek edzett üveg oldalaikkal és LED világításaikkal.





A két újdonság közül a komolyabbat az FSP CMT520-as jelenti, mely 100 dolláros árcédulával elől és oldalt is üvegpanelt kapott, és gyárilag négy világító ventilátorral érkezik, 495x215x510 mm-es méreteivel pedig akár E-ATX alaplapokat is képes fogadni, maximum 42 centis VGA és 16 centis CPU hűtő társaságában, opcionális vízhűtés beépíthetőségével.A mintegy 80 dollárt kóstáló FSP 330-as ház egy lényegesen egyszerűbb konstrukciónak tekinthető, azonban szinte csak a megjelenés terén van különbség - kivétel még, hogy legfeljebb ATX-méretű alaplapokat tud fogadni -, a méretek terén azonban egyezés tapasztalható, de az edzett üveg csak az egyik oldalra, illetve csak részlegesen jellemzi az építményt, illetve az előlapja is masszív fémborítás lett.