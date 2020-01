Két újabb hőst ismerhetünk meg a Trials of Mana legújabb előzeteséből

A Square Enix egy újabb mozgóképet mutatott be a még mindig gőzerővel készülő Trials of Mana című szerepjátékról, melynek aktuális kedvcsinálója két újabb hőst állított a főszerepbe, akik történetesen Hawkeye és Riesz lesznek.

Az összesen hat szereplőt felvonultató Trials of Mana keretein belül a kérdéses duó igencsak érdekesnek tűnik már most, hiszen míg Hawkeye a Nevarl sivatag erdejéből érkezett nemes tolvajként kapcsolódik a sztorihoz, addig Riesz egy hegyvidéki királyság hercegnőjeként, valamint az Amazon őrség kapitányaként ismert a játék fantáziavilágában.Ha kíváncsi vagy rájuk mozgás közben is, az alábbi kedvcsinálón mindkettejükkel megismerkedhetsz gyakorlatias keretek között, miközben a megjelenés sincs már messze, lévénPC-re, PS4-re és Nintendo Switch-re is.

