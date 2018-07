Két új Xbox-konzolon is dolgozhat a Microsoft, az egyik olcsó lehet és a streamre koncentrálhat

Izgalmas pletykák láttak napvilágot a Microsoft kapcsán meglepően jól értesült Thurrott magazin jóvoltából arról, hogy a redmondi óriás nem egy, hanem rögtön két új Xbox-konzollal is készül a következő generációra.

Ez egyrészt biztonsági lépés is lehet a részükről - hiszen ki tudja, merre mozdul az iparág -, másrészt pedig logikai döntés, lévén az Xbox One X-nél erősebb hardverrel ellátott hagyományos új masina mellett a pletykák szerint egy olcsóbb gépezet megjelenésére is számíthatunk, ami lényegében hardver nélkül jönne, és a játékok streamelésére koncentrálna.Utóbbi masinát belső körök állítólag Scarlett Cloud név alatt emlegetik, és, méghozzá azért, hogy ezzel egyensúlyozzák ki a válaszidőket, így néhány feladatot helyben végezhet el a gép, de a játékok jelentős részét felhőből streamelhetjük majd.A pletykák máris szóba hoztak egy a szolgáltatást megtámogató előfizetéses rendszert, de amíg a Microsoft nem erősíti meg a híreket, addig ne feledjétek, az elhangzottak csak pletykának tekinthetők.