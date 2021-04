Két új trailer is jött a Resident Evil Village-hez, jön egy újabb demó

Kaptunk a Resident Evil Village -hez egy vadonatúj trailert, miáltal jobban megismerkedhetünk a Capcom által fejlesztett produktummal, ezzel egyetemben pedig bejelentették, hogy a szoftver kap egy újabb demót, amely május elsejétől lesz elérhető.

Először is ami a trailert illeti: egy három perces kedvcsinálóról van szó, amelyben szinte minden aspektusa megmutatkozik a játéknak, ezzel együtt pedig egy olyan előzetes is berobogott, ami a széria védjegyeként szolgáló Mercenaries módozatot prezentálja a nagyérdemű számára.A kérdéses demó 60 percnyi játékidőt fog felölelni, és mindössze 24 órán keresztül pörgethetjük, tehát május elsején érdemes lesz rátapadni. Bejárhatjuk a falut és a kastély különböző területeit is, illetve minden platformon elérhető lesz a próbaverzió. A PS4-es és a PS5-ös tábor extra 30 percet kap, így ők majd másfél órán keresztül bolyonghatnak.

