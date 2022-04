Két új térképet is megvillantottak a Halo Infinite-hez

Halo Infinite ingyenesen játszható többjátékos komponense pár héten belül megkapja a Lone Wolves nevű második szezont, és a megjelenés előtt a fejlesztő 343 Industries újabb részleteket árult el arról, hogy milyen fejlesztésekre és kiegészítésekre számíthatunk vele.

Az új játékmódoktól kezdve a játékon belüli bolt fejlesztéseiig és még sok minden másig, a Season 2: Lone Wolves több fronton is javítani szeretne az alapjátékon. Ebbe természetesen új pályák is beletartoznak. A 343 Industries korábban már két új pályával is ugratott, amelyek a Season 2 érkezésével kerülnek a Halo Infinite -hez: a Catalyst az aréna-parkba kerül, a Breaker pedig a Big Team Battle pályák listájára. Most a fejlesztő egy bővebb betekintést nyújtott mindkét pályáról.A többjátékos pályatervező Tyler Ensrude aegy szimmetrikus arénatérképként írja le, amely "egy kiterjedt, alagútszerű Forerunner-struktúra magasan fekvő belsejébe fészkel", "vízesésekkel, amelyek lezúdulnak a felfüggesztett kifutók körül, benőtt katedrálisfalakkal és egy fényhíddal, amely összeköti a térkép oldalait".Eközben aegy aszimmetrikus BTB térkép, amely "egy Banished roncstelepen játszódik, ahol minden csapat bázisa egy hatalmas darab hajótörmelék, amelyet a középen lévő plazmavágó gerendaszerkezet választ el". Ensrude szerint a plazmavágó gerenda "a térkép dinamikus eleme lesz, amely egyszerre jelent lehetőségeket és kihívásokat a játékmenetben".

Nézd nagyban ezt a videót!