A spanyol AreaJugones értesülései szerint hamarosan újfajta színekben szerezhetjük be a PlayStation 5-höz kapcsolódó DualSense vezérlőt, ugyanis a jelenlegi fekete és fehér kombó mellé hozzádobnak még egy piros-fekete és szürke-fekete árnyalatú variánst is.

A kérdéses forrás abban a tekintetben megbízható, hogy korábban sikeresen leakeltek már ki PS Plus felhozatalt a hivatalos bejelentést megelőzően, úgyhogy adhatunk abszolút a srácok szavaira, ugyanakkor ettől függetlenül is érdemes szódával fogyasztani a híresztelést.Elviekben egy belsős forrás árulta el nekik az infót, azonban kép nem áll rendelkezésre, úgyhogy jelenleg csak találgatni tudunk, hogy vajon a gyakorlatban miként is fest a szóban forgó színvariáns.