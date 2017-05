Két új pályával gyarapodik májusi frissítésével a Gears of War 4

A The Coalition csapata bejelentette, hogy a mai napon elérhetővé válik a Gears of War 4 májusi frissítése, amivel többek között két újabb pályával gyarapodik az alkotás, amelyek közül csak az egyik lesz teljesen új.

Ez a Dawn nevet kapja majd a keresztségben, és egy kívülálló falut igyekszik háborús övezetté alakítani a szemünk előtt, míg, ezáltal kellemes nosztalgiával szolgálhat a rajongóknak még a modern grafika és a finomítások ellenére is.A májusi frissítéssel együtt robog be a May Gear Packs is a Gears of War 4 -hez, amelyben többek között Zombie Benjamin Carmine karakterét találhatjuk meg, de mellette egy csomó hibajavítás is jön, melyek közül a leglényegesebb alighanem a multi-GPU támogatás Windows 10 alatt.