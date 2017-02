Két új pályával és Valentin-napi eseménnyel bővült a Gears of War 4

Már tegnap este elérhetővé vált PC-n és Xbox One-on is a Gears of War 4 rajongói számára az alkotás legújabb frissítése, amelynek részeként két újabb pályával és egy speciális eventtel bővültek az alapok.

Az alkotáshoz ugyanis befutott az Impact Dark és a War Machine csatatér, amelyek közül előbbi az Impact nevű pályán alapul, a második pedig a legendás első Gears of War-ból hasonló néven megismert helyszín alaposan újragondolt változata.Ha mindez nem lenne elegendő,, aminek részeként új Gear Packok, a szerelmesek ünnepéhez kapcsolódó tematikus bountie-k, valamint a craftolható karakterekhez tartozó extrák is felbukkannak majd, de visszatér a sokak által várt Torque Bow Tag is, méghozzá speciális Kupidó tematikával.

