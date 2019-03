Két új Nintendo Switch-modell is bejelentésre kerül idén nyáron?

Már korábban is hallhattunk arról, hogy a Nintendo komoly hardveres revízióra készül a Switch kapcsán, aminek már valóban itt lenne az ideje, de a Wall Street Journal értesülései szerint nem egy, hanem rögtön két új masina bemutatójára is számítani kell.

A lap belsős forrásokra hivatkozva úgy tudja, hogy a japánok idén nyáron két új Switch-variánst mutatnak majd be, ezáltal az egyik, ami a PS4 Pro és az Xbox One X koncepcióját követi majd, de teljesítménye meg sem közelíti ezekét a gépekét, csak a jelenlegi Nintendo konzolokhoz mérten lesz erősebb.Hogy emellett mire van még szüksége a japánoknak? Állítólag egy gyengébb Switch-re, ami lényegében jó alternatíva lenne a 3DS nyugdíjazására, hiszen a gyengítéssel kisebb méret és olcsóbb árkategória is járna, noha ezért komoly kompromisszumokat kellene kötnünk, de cserébe egy PS Vita-szerű konzolt illeszthetnénk a gyűjteményünkbe.