Két új nehézségi fokozatot szállít a Vampyr következő frissítése

A Dontnod szekere elég jól halad mostanság, nem rég élesítették a The Awesome Adventures of Captain Spirit című játékukat, dolgoznak a Life is Strange 2-n és a Twin Mirroron is, de ez nem azt jelenti, hogy elhanyagolják közben a többi projektjüket.

Vampyr ugyanis frissítést kap, ráadásul nem is akármilyet, lévén bekerül a játékba egyrészt egy faék egyszerű, illetve a Hard Mode is érkezik, mely az előbbi totális ellentéte, hiszen lényegesen nehezebb élményt biztosít, mint az eddigiek.Ellenfeleink ez esetben szívósabbak lesznek, nem is jár annyi tapasztalati pont a megölésükért, főként a civilekre kell majd támaszkodnunk, ha fejlődni szeretnénk. Bár még dátumot nem kapott a patch, vélhetőleg nemsokára már be is robog közénk.