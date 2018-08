A The International névre keresztelt Dota 2 -rendezvény részeként a Valve bejelentette, hogy két újabb játszható karaktert álmodtak meg népszerű MOBA-játékukhoz, melyek közül az egyiket már el is érhetik a rajongók.

Lerántották ugyanis a leplet, melyek közül előbbi vált elérhetővé rögtön a rajongók számára, mint egy újabb támogató hős, akiről többet is megtudhatsz, ha megnézed a hozzá kapcsolódó mozgóképet az alábbiakban.Ezen a felvételen bukkan fel pár pillanatra Mars is, azonban ezt a karaktert legkorábban 2018 végén vehetjük majd elsőként irányításunk alá, és pár pillanat erejéig természetesen vele is ismerkedhettek lentebb.

