A Ubisoft bejelentette, hogy Year 5: Year of the Covenants címmel érkezik a For Honor ötödik évada, aminek részeként a rajongóknak ismét lehetőségük nyílik arra, hogy két új hős oldalán csapjanak bele a lecsóba.

A Year 5 ott folytatja az eseményeket, ahol a negyedik abbahagyta, így március 11-én számíthatunk majd vele kapcsolatban a Season 1 indulására, az új hősök mellett pedig új kozmetikai elemek, valamint rengeteg egyéb extra is vár majd ránk.Érdekesség, hogy március 4-ig egy Shovel Knight kollaborációs esemény is elindul a For Honor keretein belül, aminek részeként kapcsolódó ruhák, emote-ok, kozmetikai elemek, szimbólumok és egyebek várnak a rajongókra. Kedvcsináló a tartalmakhoz:

