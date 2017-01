Két speciális változatban is megjelenik a The Legend of Zelda: Breath of the Wild

A Nintendo bejelentette, hogy várhatóan két különleges kiadásban is megjelenhet majd a The Legend of Zelda: Breath of the Wild , amelyekről annak rendje és módja szerint le is rántották a leplet.









A sorban az első alesz, ami alighanem a játék non-plus ultra kiadása, benne egy Master Sword szoborral, egy speciális Nintendo Switch tartóval, egy 24 dalos zenei CD-vel, egy Sheikah Eye gyűjtői érmével, egy térképpel, valamint természetesen játékkal - mindez gyűjtői dobozkában tálalva.A másik különleges kiadvány alesz, amely szintén tartalmazza a Zelda-festésű Nintendo Switch tartó mellett a zenei CD-t, az érmét és a térképet, egyedül a mutatós szobor marad ki belőle. The Legend of Zelda: Breath of the Wild várhatóan március 3-án érkezik, a Nintendo Switch kezdőcímeként!