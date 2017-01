Két Razer Project Valerie prototípusnak is nyoma veszett

A különféle kiállításokon és rendezvényeken rendre óriási tömegek gyűlnek össze hasonló érdeklődési körökből, ilyenkor pedig a kiállítóknak is nagyon kell figyelniük a saját termékeikre, hiszen sokan megkívánhatják az újdonságokat.

A CES 2017 alkalmával valakinek túlságosan is megtetszett a nálunk is bemutatott Razer Project Valerie és. A lopást a gyártó is megerősítette, természetesen vizsgálják, hogyan vihettek ki két, ilyen feltűnő és nem is apró gépet a kiállításról.A fejlemények közé egyelőre csak egy 25 000 dolláros nyomravezetői díj tartozik, amit a Razer ajánlott fel. Mivel csak prototípusról van szó, a lopás vélhetően még érzékenyebben érinthette a vállalatot, hiszen nem sok Project Valerie állhat még náluk a raktárban.