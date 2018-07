Két nagy kiegészítőt is kap a Warframe

Igencsak megindulni látszik idén a Warframe szekere, a Nintendo Switch-es változat bejelentése után ugyanis a Digital Extremes nyilvánosságra hozta, hogy a népszerű ingyenes lövölde rövidesen két nagyobbacska kiegészítővel is gyarapodhat majd.

A sorban az első a Fortuna lesz, mely a Vénuszra kalauzol el minket egy újabb nyitott világú környezettel a főszerepben, és, akik egyfajta speciális kiborgokként komoly fejtörést okozhatnak majd nekünk.A második bővítmény egyelőre még sok kérdést vet fel, a készítők is csak Codename: Railjack név alatt hivatkoztak rá, de abban már most biztosak, hogy az űrharc kapja benne a főszerepet, ezáltal saját csapatot, menedzselhető űrállomást, valamint szuper légi csatákat kapunk benne.Hogy a kiegészítők mikor érkeznek, az egyelőre kérdéses, de a Warframe -hez hasonlóan PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is számíthatunk rájuk.

