Két méretben érkezik az Acer új All in One gépe

Az All in One gépek korábban viszonylag gyakori szereplői voltak oldalunknak, hiszen az elmúlt néhány évben sokat fejlődött ez a szektor, ám mostanság valahogy nem mutatnak be annyi újdonságot a gyártók.

Az Acer azért még tartogatott valamit télire, hiszen az Egyesült Államokban piacra dobták az Aspire C családot, mely két méretben érhető el. A 21,5 hüvelykes modell mellé ugyanis készítettek egy 23,8 hüvelykes változatot is, melyekben sok a közös nevező. A külső igen letisztult, a kávákat pedig próbálták a minimálisra csökkenteni, így pofás lett az összhatás.Fontos kiemelni, hogy olcsóbb gépekről van szó, melyek 500 és 700 dollár közötti áron kerülnek a boltokba. Ennek megfelelően Intel Core i3-as processzorról és a hozzá tartozó HD 520-as grafikus egységről, 8GB DDR4-es memóriáról és 1TB-os háttértárról beszélünk.Természetesen a WiFi és Bluetooth modul adott, a legolcsóbb modellek pedig operációs rendszer nélküli érkeznek, de akár Linpus Simple Linux vagy Windows 10 is választható.