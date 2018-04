Két MAG-szériás gamer házat mutatott be az MSI

Az MSI bemutatta két legújabb MAG-szériás gamer házát, melyek MSI MAG Pylon és MSI MAG Bunker név alatt ugyanazokra az alapokra építkeznek, méretük miatt pedig kizárólag ATX-méretű alaplapok fogadására alkalmasak.

A két modell közti legnagyobb különbséget a dizájn adja, valamint az, hogy egyikükbe három RGB LED-es ventilátor került, illetve egy Mystic Light Sync kábel is megtalálható benne, de mindkét midi ház ugyanazzal a kialakítással,A kérdéses házikókba legfeljebb 37 centis VGA-t és 16,5 centis CPU hűtőt tehetünk, a kétkamrás elrendezés mellett pedig az előlap és az egyik oldalfal is edzett üvegből készült, sőt mi több, a ház első- és felső részébe szűrőket is beépíthetünk a porosodás megakadályozásának érdekében.A látványos megjelenéssel megalkotott ház a szokásos csatlakozókat vonultatja fel a frontpanelen, megjelenési dátumról és árcéduláról azonban egyelőre még semmit sem hallottunk.